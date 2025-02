Salerno, l'affondo di Matteo Salvini: "Accuse gravi rivolte ai 'buoni e generosi' del Pd"

04 febbraio 2025 a

"Siamo sconcertati da queste notizie che coinvolgono i ’buoni e generosi' del Pd. Se le accuse fossero confermate sarebbe gravissimo". Lo ha scritto sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, commentando l'inchiesta di Salerno che ha scosso il Nazareno. Decine di indagati ai quali vengono contestate le accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. C'è anche un arresto: Nicola Salvati, tesoriere regionale della Campania del Pd. L'uomo è stato sospeso dal suo partito.

Le parole di Salvini arrivano dopo che oggi, martedì 4 febbraio, era intervenuta anche Giorgia Meloni. "L'inchiesta della Dda di Salerno" di ieri, "che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli", ha scritto su x il premier.

"Un sistema che speculava sull’immigrazione, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno e alimentando un giro d’affari illecito da milioni di euro. Non a caso, abbiamo deciso di rafforzare i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l’immigrazione per fare affari. E non a caso, ho presentato un esposto all’Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo sistema. L’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità. Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità", ha concluso.