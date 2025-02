Giuseppe Conte, sparata in diretta tv: "Trump ha detto una fesseria. Se oggi fossi premier..."

06 febbraio 2025 a

a

a

"Se oggi fossi presidente del Consiglio, visto i buoni rapporti che avevo con Trump, lo chiamerei e gli direi: hai detto una fesseria, rimangiatela subito": Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'ultima dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, che ha parlato dell'idea di spostare la popolazione della Striscia per prenderne il possesso e fare di quel territorio la nuova Riviera in Medio Oriente.

Dunque, l'ex premier, che addirittura il tycoon chiamava "Giuseppi" quando era a Palazzo Chigi negli anni scorsi, dà lezioni a Giorgia Meloni su come gestire questo tipo di situazione. "Non esiste pensare di poter deportare un'intera popolazione da Gaza. - ha detto ancora Conte -. I palestinesi rimarranno a Gaza e dopo un anno e mezzo di sterminio sistematico dobbiamo garantire a loro un futuro indipendente". Infine, l'attacco alla presidente del Consiglio: "Ma Meloni non la fa e non lo farà, perché possiamo immaginare che quando va a Washington è solo per prendere bacetti prima da Biden e adesso da Trump".

"Trump ha detto una fesseria, se fossi premier glielo direi": Conte a L'Aria che tira, guarda qui il video