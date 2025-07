Bologna, un ex Pd presenta un esposto in Procura sui permessi edilizi "facili"

Torri di oltre dieci piani al posto di capannoni o edifici molto più piccoli, costruite ex novo come fossero semplici ristrutturazioni. Palazzi realizzati dai privati con la sola presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) senza passare, come previsto dalle norme sull'edilizia, attraverso il piano particolareggiato e le relative garanzie per il pubblico e i cittadini.

Sarebbero gli elementi contenuti in un esposto presentato alcuni mesi fa in Procura a Bologna da una rete di associazioni e comitati attivi nella tutela del verde e degli spazi pubblici con a capo un ex esponente del Partito democratico. Sulla vicenda - riporta il Corriere della Sera - i pm bolognesi hanno aperto un fascicolo conoscitivo, al momento senza indagati né ipotesi di reato. Fascicolo allo stato embrionale per verificare quanto denunciato. Nel mirino dei comitati ci sono 13 cantieri.