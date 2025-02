Daniele Capezzone: "Su Trump e i dazi c'è una cosa che i giornaloni non ci vogliono dire"

14 febbraio 2025 a

a

a

Nel suo "Occhio al caffè" Daniele Capezzone presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. In questa mattinata di venerdì 14 settembre, il direttore editori9ale di Libero mette a fuoco i dazi reciproci annunciati da Trump. Una mossa che una volta per tutte smonta il terrorismo della sinistra europea che vede nel presidente americano il più grande nemico di questi tempi. Ma come sottolinea Capezzone, da alcuni giornaloni la faccenda è sparita. O meglio, viene spiegata senza dar conto delle buone news che arrivano da Washington. Altrimenti la narrazione negativa di Trump che piace ai progressisti verrebbe meno. Questo e molto altro nella rassegna stampa che trovate qui di seguito