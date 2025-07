Beppe Sala, il 'pizzino' di Ignazio Marino: "Non si fidi del Pd, chi sono davvero"

Beppe Sala farebbe bene a guardarsi le spalle dal Pd. A dirlo è chi lo scotto lo ha pagato sulla propria pelle: Ignazio Marino. "Ormai mi sono convinto che la politica con cui sono cresciuto, quella delle istituzioni, dei rappresentanti eletti dal popolo, conti sempre meno. E questo perché si è creata una dipendenza - a volte un vero e proprio asservimento - al potere finanziario che indica alla classe dirigente quali sono i disegni e i progetti per il futuro di una comunità. Addirittura in alcuni casi, come negli Stati Uniti, probabilmente anche del Paese". Un assoggettamento che "condiziona la vita pubblica delle istituzioni, che non rispondono più a una visione ma a interessi finanziari di persone che non sono elette e in alcuni casi neanche conosciute". E l'inchiesta che sta travolgendo il sindaco di Milano, per l'europarlamentare eletto con Avs ne è l'esempio.

Lui stesso nel 2015, da primo cittadino di Roma, dovette fare i conti con uno scandalo legato a scontrini e multe. Scandalo per il quale i dem mandarono i consiglieri a dimettersi dal notaio, costringendolo così a lasciare il Campidoglio. Ora, intervistato dal Tempo, Marino torna a parlare del caso sostenendo che "la verità è emersa anche dalle intercettazioni tra personaggi come Buzzi e Carminati, che conoscevano bene i meccanismi politici della città, avendo fatto affari da anni anche con il Comune. Dai loro dialoghi si capisce che c’era una volontà precisa e condivisa con buona parte della classe politica, sia di destra che di sinistra, di allontanare questo Marino, perché era inavvicinabile da chi voleva proporre progetti non leciti".