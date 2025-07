Rai, Andrea Delogu sbotta: "Esultate? Spregevole"

Chiusura anticipata per TecheTeche Top Ten. Il programma condotto da Bianca Guaccero, nonostante un buon esordio, non è riuscito a tenere testa a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, costringendo i vertici a prendere la decisione di stopparlo. Questa la notizia che sta circolando da ore e che vede la trasmissione di Rai 1 fare i conti con i bassi ascolti. Una notizia, però, smentita da Viale Mazzini e dalla stessa presentatrice. "Siamo arrivati all’ultima puntata di questa edizione. Mi sembrava doveroso ringraziarvi tutti per l’affetto che mi dimostrate e per i ricordi che condividete con me, per le emozioni che ci siamo scambiati".

Insomma, quanto diffuso dai detrattori altro non è che una balla. E a riguardo è intervenuta anche Andrea Delogu. "TecheTeche Top Ten non chiude, semplicemente erano finite le puntate…", tuona su X la collega della Guaccero. E ancora: "Un programma può non piacervi, è lecito, ma esultare per la chiusura è spregevole. Spero ci ragioniate se dovesse accadere un’altra volta".