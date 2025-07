Serie A, da Lucca a Leoni: quando l'italiano medio costa caro

Sono l’italiano medio e costo tanto. Tantissimo. In certi casi, troppo. È una tendenza che sta trovando consolidamento in questa sessione di mercato: il prezzo di azzurri, azzurrini e azzurrabili è alle stelle perché si pensa che quelli buoni siano pochi e allora subentra il concetto di rarità. Evidente il caso di Lorenzo Lucca. Il Napoli non è riuscito a ottenere alcuno sconto dall’Udinese: 35 milioni erano e 35 sono stati (più 5 di bonus). È la stessa cifra che il club campione d’Italia aveva versato al Torino per assicurarsi Buongiorno e poco di più di quella necessaria, due estati prima, per prelevare Raspadori dal Sassuolo. Carissimi italiani. McTominay, Lukaku e Neres sono costati meno. Hanno qualche anno in più, certo, ma anche uno status più elevato, un vissuto più alto e una provenienza più nobile.

Il prezzo di Lucca è quello di un giocatore affermato, non di uno che si deve costruire come dimenticare la sceneggiata sul rigore che non doveva calciare lui. Quindi le grandi che pagano queste cifre, più che investire, scommettono. Non inganni il cliché tutto italiano dell’età: a 24 anni si è già grandi nel calcio, invece Lucca lo consideriamo un talentino. Da un lato è giusto che i grandi club valorizzino i medio-piccoli da cui acquistano gli italiani migliori che hanno concesso loro minutaggio. Di contro, però, non si deve esagerare perché i top club nostrani non sono ricchi come in Premier e questi prezzi faticano a sostenerli. Il risultato è che ci ritroviamo mezza rosa della Nazionale che non gioca ai massimi livelli continentali e poi ce ne lamentiamo. Inoltre il prezzo del cartellino pesa sui ragazzi stessi che devono sopportare il salto in una grande squadra con le aspettative smisurate dei tifosi che pensano: più lo paghi, più deve offrire.