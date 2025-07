Jannik Sinner, la foto lo inchioda: come lo beccano in Costa Smeralda

Jannik Sinner si gode ancora qualche giorno di vacanza in Sardegna, ma intanto il tennis italiano continua a sorridere. A Bastad, in Svezia, Luciano Darderi ha conquistato il terzo titolo Atp della carriera superando in finale l’olandese De Jong in tre set (6-4, 3-6, 6-3). Un successo che ha portato a sei i titoli Atp azzurri del 2025, distribuiti tra Sinner, Cobolli e lo stesso Darderi. Nessun altro Paese ha fatto meglio. Insomma, Sinner, dalla Costa Smeralda, ci avrà sorriso su. Ancora di più perché potrebbe essere in dolce compagnia: con lui, infatti, potrebbe esserci la modella danese Laila Hasanovic, di origini bosniache, già vista accanto a lui nei tornei di Parigi e Londra, che nelle ultime ore ha mostrato una story del mare visto da un elicottero. Il numero uno del mondo è stato avvistato in Costa Smeralda: foto all’eliporto Villa La Contra e allo Yacht Club di Cala dei Sardi, dove ha ricevuto un libro autografato dal comandante Gianfranco Bacchi.

Sinner, la fucilata di Paolo Bertolucci: "Chi non conosce il tennis" In un'intervista rilasciata a Repubblica, Paolo Bertolucci ha spiegato con chiarezza e decisione la scelta di Jannik...

Nel mezzo tra i due, si ricorda anche un viaggio definito “di lavoro” a Copenaghen per “svolgere un paio di servizi fotografici", come aveva puntualizzato Sinner durante il Roland Garros, ma non era sfuggita al mondo del web la presa in giro, durante un allenamento, del coach Simone Vagnozzi, che gli aveva indicato un segno sul collo ricevendo un divertito sorriso da parte di Jannik.

...