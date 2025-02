Ramy, l'assistente di Ilaria Salis colpisce ancora

16 febbraio 2025 a

Ci risiamo. Mattia Tombolini colpisce ancora. Chi è Tombolini? È uno degli assistenti di Ilaria Salis al parlamento europeo. Libero aveva già dato conto di un episodio, risalente a febbraio 2024, a dir poco imbarazzante, ma evidentemente né per l’autore né per l’eurodeputata. Tombolini esultava in prima fila per il rogo di un pupazzo gigante di Giorgia Meloni. "Brucia stronza!", aveva scritto su Facebook. E nel video pubblicato da Tombolini si sentiva una voce maschile urlare altrettanto.

Adesso Tombolini ha ripubblicato su Instagram una “storia” di “collettivomilitant@” (“collettivo politico comunista dormato da compagni/e dei movimenti antagonisti romani”, questa la descrizione) che ha diffuso la foto di un murales con la scritta “Vendetta per Ramy”. Seguono falce e martello. Ramy è l’egiziano morto a Milano a seguito della caduta dallo scooter a bordo di cui stava scappando dai carabinieri: è morto perché non si è fermato al posto di blocco. Che tipo di vendetta vorrebbero Tombolini e compagni? Speriamo di non saperlo mai.