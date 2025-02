Maurizio Gasparri contro Elly Schlein: "Vuole le poltrone e i parenti del Pd in Rai"

16 febbraio 2025 a

Maurizio Gasparri risponde per le rime a Elly Schlein. Al centro la Rai. Sì, perché la leader del Pd si è sfilata arrivando a dire che "noi non siamo della partita" e "non abbiamo partecipato già alla formazione del nuovo cda sulla base di un argomento solido: c'è una nuova normativa europea che stabilisce che la governance deve essere indipendente dalla politica" quindi "ritenevamo inutile rinnovare un cda" formato così quando "da agosto di quest'anno sarà necessario avere la riforma in mano, o rischiamo una procedura d'infrazione".

Immediata la replica del senatore di Forza Italia, che sulla trattativa sulla presidenza della Rai, non ha esitato a replicare: "Schlein vuole le poltrone e i parenti del Pd in Rai e poi si finge ostile ad ogni confronto. Siano coerenti e rinuncino alla montagna di poltrone che occupano e ai ricchi contratti formato famiglia", ha tuonato.

Diverso discorso invece sulla Consulta. Qui maggioranza e opposizione, alla fine, hanno trovato un accordo. E giovedì scorso sono stati eletti i quattro giudici della Corte costituzionale alle quattordicesima fumata in Parlamento. Con Giorgia Meloni "ci siamo confrontate, è stata una discussione lunga ma sono estremamente soddisfatta dell'esito. C'è stato un voto di grande compattezza sui nuovi 4 giudici costituzionali. Nella grande distanza delle nostre posizioni quando si deve assicurare il buon funzionamento delle istituzioni democratiche si trova una via di dialogo", ha ammesso la stessa Schlein.