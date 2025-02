Renato Sorru, in vendita la villa dell'ex eurodeputato del Pd: all'asta per i debiti accumulati

20 febbraio 2025 a

Renato Soru rischia seriamente di perdere la sua villa da Nababbo. L'ex parlamentare del Pd, già presidente della Regione Sardegna, aveva acceso un mutuo del valore di 7 milioni di euro nel 2017 per uscire da una controversia fiscale con l'Agenzia delle Entrate sfociato in un processo penale, chiuso poi con l'assoluzione in appello dell'imprenditore. Ma poi Banca Intesa ha chiesto e ottenuto la vendita pubblica della sua villa. E non si tratta proprio di una casetta. Come riporta il Fatto, l'abitazione occupa una superficie di 934 metri quadrati su quattro livelli, ha 36 stanze e si trova in un’area definita di notevole interesse pubblico, protetta da vincoli riferiti a beni identitari. A pochi metri di distanza sorge infatti l’antica basilica di Bonaria, la più grande della città.

Ma non finisce qui. Soru deve trovare il modo di recuperare più di 16 milioni di euro. Perché? In pratica, nel 2014 era stata sciolta e messa in liquidazione la società Cuccureddu srl, che gestiva la villa dell’imprenditore. Ma erano rimasti i debiti, appunto. Sempre nei confronti di Banca Intesa.

Tra mutuo e debiti, Renato Sorru dovrebbe sborsare circa 23 milioni di euro. Tuttavia, dal suo legale Giuseppe Carteni non arrivano inidicazioni precise. Restando alle carte, il valore d’asta della casa indicato nell’avviso di vendita è di 4 milioni e 260 mila euro, l’offerta minima è fissata in 3 milioni e 195 mila euro con proposte d’aumento non inferiori a 90 mila euro. “L’obiettivo è ormai vicino – ha spiegato l’avvocato Carteni – venduta la residenza sul mare saremo in grado di chiudere l’ultima vertenza finanziaria rimasta aperta, dovremmo farcela nel giro di un mese”.