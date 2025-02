Gianni Fabbris, il delirio alla Camera: "Dobbiamo uccidere qualcuno", insorge FdI

20 febbraio 2025 a

Caos a Montecitorio. Oggi, durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, organizzata dall'onorevole Mari del partito Alleanza Verdi Sinistra, Gianni Fabbris, Coordinatore del COAPI - Consiglio Unitario della Mobilitazione contro la Crisi, ha espresso dure critiche al Governo con toni estremamente gravi e violenti. Nel suo intervento, ha pronunciato frasi choc: "Dobbiamo uccidere qualcuno", e aggiungendo poi "Se nei prossimi giorni non avremo ascolto, è ovvio che alzeremo il tiro". Alla conferenza stampa erano presenti anche esponenti del Movimento cinque stelle, del Partito democratico e di Alleanza Verdi e sinistra.



Immediata la reazione di Fratelli d'Italia con il capogruppo Galeazzo Bignami: "Sono gravissime le parole rilasciate oggi nel corso di una conferenza stampa del Consiglio unitario della mobilitazione contro la crisi, ospitata dal deputato di Alleanza verdi e sinistra, Mari, dal coordinatore del Coapi (Coordinamento agricoltori e pescatori italiani), svolta alla Camera dei deputati. Minacciare di dover 'uccidere qualcuno', di dover 'alzare il tiro', con pericolose allusioni a stagioni tristissime in cui la nostra nazione fu vittima di stragi ed omicidi, va censurato con fermezza senza alcuna ambiguità. Tutti i presenti, e in particolare il senatore Centinaio, in qualità di rappresentante del Senato, prendano subito le distanze da queste dichiarazioni, che mettono a rischio la serenità e il rispetto reciproco che devono essere sempre centrali in qualsiasi confronto politico".