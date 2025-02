"Cecilia Sala trattata in modo diverso": Ilaria Salis senza vergogna, attacco al governo

22 febbraio 2025 a

“La liberazione di Cecilia Sala è stata trattata in modo diverso. Non credo che questo Governo avesse voglia di rovinare i buoni rapporti con l’Ungheria per un’antifascista o di sporcarsi eccessivamente le mani per un antifascista, per cui ha messo delle pazze magari su alcune cose, e ha cercato magari di migliorare leggermente le condizioni detentive. Ci teneva a far vedere che stavano facendo delle cose, ma di fatto poi io ero sempre lì”. Così l’europarlamentare Ilaria Salis nel suo intervento durante la presentazione del suo libro “Vipera” a Milano. Parole pesanti che fanno discutere. La Salis, come sottolinea anche ilSecolo d'Italia, dimentica che la Sala era stata arrestata in Iran senza alcuna accusa. Nel caso invece della Salis c'è un procedimento in corso. L'attacco di Ilaria Salis arriva dopo un duro botta e risposta con il governo ungherese nella giornata di ieri.

"È iniziato il processo a Maja T. Ho appena visto questo video dal Tribunale di Budapest, e il cuore mi esplode di rabbia e dolore", aveva scritto la Salis postando le immagini della cittadina tedesca portata in catene nell’aula di tribunale sempre in Ungheria. "Ma nemmeno di fronte a questo trattamento degradante e indegno la dignità di Maja si piega. Siamo tutte con te. La Germania, dopo averla estradata illegalmente, deve ora riportarla subito a casa. Maja resisti!", aveva proseguito l’europarlamentare.

Pronta la risposta di Budapest: "Che strano, Ilaria Salis protesta contro una giusta procedura giudiziaria stando comodamente seduti sul vostro comodo sedile del Parlamento europeo! - scrive il portavoce del governo sui X -. Se sei così sicura della tua innocenza, perché non abbandoni l’immunità e affronti la realtà dei fatti? Non lo farai perché sai esattamente che quello che tu e i tuoi compagni delinquenti avete fatto è stato un crimine violento e abominevole".