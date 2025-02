Giorgia Meloni, l'accordo con gli Emirati Arabi: "Una giornata che io considero storica"

24 febbraio 2025 a

"Una giornata che io considero storica. Noi utilizziamo spesso la parola storica per definire qualcosa. Questo è uno dei quali in cui usare la parola storica non è farlo a sproposito. Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno portato la loro collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. Abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non si ferma qui". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, in corso a Roma.

"Io non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari - ha proseguito il premier -. Si tratta senza timori di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione. E si tratta di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell'Italia, del suo sistema produttivo e della sua economia".

"Questa cooperazione profonda" con gli Emirati Arabi Uniti "si svilupperà a più livelli, trasformerà quelli che erano partner apparentemente lontani o comunque con interessi potenzialmente divergenti, in partner che decidono di condividere un importantissimo pezzo del loro cammino insieme - ha precisato Meloni -. Abbiamo reso tutto questo possibile perché abbiamo condiviso un approccio nuovo, cioè tentare insieme di interpretare le trasformazioni profonde del nostro tempo con visione, con coraggio, senza avere paura di osare".

La leader di Fratelli d'Italia ha poi sottolineato l'importanza del Piano Mattei per sostenere il continente africano. "Il Piano Mattei per l'Africa è un altro grande ambito di collaborazione comune - ha sottolineato -. Gli Emirati sono stati tra i primi a credere e sostenere la strategia italiana con il continente africano. Gli accordi sottoscritti - ha concluso - ci permetteranno di coinvolgere sempre di più e meglio il settore privato in questa importante strategie".