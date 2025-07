Juventus-Porto, "affare fatto": tifosi in rivolta

Un nuovo colpo sul mercato per la Juventus. Dal Porto, dopo Francisco Conceinção, arriva anche il terzino destro Joao Mario, in uno scambio con Alberto Costa, che fa il percorso inverso. Il primo, 25 anni, si trasferisce a Torino mentre il club della Vecchia Signora incassa anche una cifra di 3 milioni di euro più un milione di bonus. Il Porto ha superato la concorrenza dello Sporting Lisbona per assicurarsi il terzino, che era stato portato in Italia da Giuntoli a gennaio per 13,8 milioni dal Vitoria Guimaraes.

Durante i sei mesi alla Juve, Alberto Costa ha totalizzato 14 presenze, con tre assist e altrettanti cartellini gialli, oltre a un gol contro il Venezia poi annullato. L’inserimento in squadra è stato graduale, con il giocatore che ha trovato spazio solo nella seconda parte della stagione. Tuttavia, il cambio di progetto alla Juventus e l’addio di Giuntoli e Comolli hanno portato il club a non puntare più su di lui, mentre in Portogallo godeva di un buon mercato. L’operazione consente così alla Juventus di guadagnare sia economicamente sia con un giocatore di esperienza nel ruolo di terzino destro, che sostituisce Alberto Costa.