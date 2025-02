Giuseppe Conte, "guardi questo video e poi non parli più": FdI lo spiana così

27 febbraio 2025 a

"Conte, guardi questo video e poi non parli più": Fratelli d'Italia ha pubblicato, sul suo account Facebook. un filmato che mette insieme diversi interventi del presidente del Movimento 5 Stelle sul Superbonus 110%. In un caso, rivolgendosi alla folla, chiede: "Voi sapete di cosa si tratta? Tutti quanti potete gratuitamente rigenerare il vostro immobile, il vostro condominio, la vostra villa". Di altri suoi discorsi, invece, è stata messa in evidenza solo la parola "gratuitamente".

Nel frattempo, sono stati mostrati articoli sul disastro provocato da questa misura. Uno, per esempio, è intitolato: "Nel 2024 il Superbonus è costato allo Stato altri 24,45 miliardi". Un altro invece: "Effetto Superbonus sul bilancio dello Stato: conto da 220 miliardi, sei volte superiore alle stime". A riprova del fatto che di "gratuito" non c'era proprio nulla. Alla fine un suo intervento in Parlamento in cui dice: "Adesso non parli più". Un frame messo lì dall'account di FdI come monito rivolto in realtà proprio a Conte.

Di questo ha parlato qualche giorno fa, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, anche il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. "Ma è lo stesso Giuseppe Conte del Superbonus, 200 miliardi di buco? Era al governo con l'attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che era ministro dell'Economia e teneva i conti. Al primo provvedimento sul Superbonus, così ridiamo tutti, avevano stimato per il primo anno credo 50 o 60 milioni di costi, cioè un caffè praticamente. E' finita con 200 miliardi di buco, 7 miliardi al mese di buco, e ancora parlano? Ma questi del Movimento 5 Stelle e del Pd dovrebbero, chiedo scusa, dovrebbero andare a nascondersi in un tubo, un grande tubo, un gasdotto, e sbucare in Azerbaijan".