Daniele Capezzone, il clamoroso buco nell'acqua delle toghe anti-Meloni: "A pagina 10 dei giornaloni..."

Nel suo "Occhio al caffè" Daniele Capezzone affronta i principali temi di attualità che trovano spazio sui principali quotidiani. In questo venerdì 28 febbraio ampio spazio alla politica estera con l'incontro tra il primo ministro inglese, Keir Starmer, e il presidente americano Donald Trump. Ma al centro delle cronache ci sono anche i magistrati che nella giornata di ieri hanno scioperato. Una agitazione che, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, non ha alcuno effetto sull'operato del governo e della maggioranza che vanno avanti nella riforma della giustizia. E così, per rendersi conto di quanto questo sciopero si stato privo di conseguenze basta vedere cosa c'è dopo pagina 10 sui giornaloni. Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa di Capezzone.