Sondaggio Ghisleri, il 60% degli elettori di centrodestra vuole che sia Meloni a trattare con Trump

In questi giorni di caos globale, nel giorni del nuovo ordine trumpiano, qualche risposta prova a darla Alessandra Ghisleri. Lo fa con un sondaggio, pubblicato su La Stampa, in cui la direttrice di Euromedia Research chiede al suo campione alcune opinioni sul mondo che si sta delineando da che Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Si parte dai dazi, che il presidente Usa minaccia al 25% sull'Europa: "il 55,9% degli italiani è convinto che l'introduzione di dazi da parte del presidente americano Donald Trump potrà incidere in maniera importante sulla propria situazione finanziaria", spiega Ghisleri. E, nel dettaglio, aggiunge: "La preoccupazione, invece, risulta maggiore al sud (61,5%) e nelle isole italiane (57,4%), rispetto alle zone più industrializzate del Nord. Le regioni del meridione sono spesso più dipendenti da settori come l'agricoltura, il turismo e piccole e medie imprese, che potrebbero essere più sensibili e vulnerabili a dazi commerciali o a misure protezionistiche".

Il punto è che la sfiducia nei confronti della Ue è palpabile, Trump sembra agire senza alcun tipo di controparte nella sua politica protezionista delle imprese Usa della concorrenza estera, il suo obiettivo è ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti, aumentando l'acquisto di prodotti nazionali. Ovvio, dunque, che con il tycoon si debba trattare. Ed è proprio su questo punto - chi deve trattare con Trump? - che il sondaggio della Ghisleri offre una delle risposte più interessanti.

"Nel dialogo con l'America di Trump interloquire e lavorare come Europa, per i cittadini italiani, sarebbe fondamentale (57,9%) in maniera trasversale tra gli elettori di tutti i partiti e soprattutto per i più giovani (81,7%)", scrive Ghisleri. Ma non solo: il 46,7% del campione crede che nel rapporto con Trump sia più efficace trattare come Europa, mentre il 38,1% crede che sia meglio farlo come Italia. Insomma, quasi il 40% vorrebbe un rapporto bilaterale, ossia quello che sta coltivando Giorgia Meloni. Cifre impressionanti e che la dicono lunga sulla considerazione di cui gode Meloni nel Paese. Si pensi che, inoltre, tra gli elettori del centrodestra il 60% indica proprio Meloni come la persona che dovrebbe trattare con Trump: lo sostiene il 67,9% degli elettori FdI, il 63,2% di quelli di Forza Italia e il 57,2% dei leghisti. Un'indicazione chiara e dall'elevato peso specifico.