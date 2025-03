Sondaggio Supermerdia, "riassesto del pendolo statistico": grosse sorprese a sinistra, cosa cambia

07 marzo 2025 a

a

a

Al concludersi della settimana, più puntuale che mai, arriva la Supermedia Agi YouTrend. Quest'ultima parla di "un riassestamento fisiologico, frutto del 'pendolo statistico', oppure come il segnale che qualcosa si sta muovendo". Il motivo? A calare sono i due principali partiti, Fratelli d'Italia e Partito democratico. Stando al sondaggio il partito di Giorgia Meloni si ferma al 29,5 per cento perdendo, rispetto a 14 giorni fa, un -0,3 per cento. Seguono a ruota i dem: al 22,7 per cento, con un calo del -0,2. Balzo improvviso è quello del Movimento 5 Stelle. I grillini segnano un +0,7 e toccano quota 12,2. E ancora: Forza Italia si piazza al 9,0 (-0,3) e la Lega all'8,3 (-0,2). Per quanto riguarda Verdi e Sinistra italiana, il partito raggiunge il 6,4 per cento con un +0,3 per cento.

I partiti minori vedono Azione e + Europa invariati e rispettivamente al 2,9 e al 2 per cento. Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, è fermo al 2,4 con un calo dello 0,3 per cento. Mentre Noi Moderati all'1,2 (+0,3). Risultati che portano le coalizioni al 48 per cento, è il caso del centrodestra, e al 31,1 per il centrosinistra.

Che cosa accadrebbe se si votasse oggi: i numeri della Ghisleri spiegano tutto, chi sparirebbe

Stando agli esperti, l'inaspettato boom del Movimento 5 stelle, in aumento dell'1,2 per cento nelle ultime cinque settimane, "pare indice di una tendenza in corso, in buona parte a spese del Partito democratico, che cala di un punto esatto nello stesso periodo". Insomma, per Elly Schlein è l'ennesimo colpo basso sferrato da Giuseppe Conte.