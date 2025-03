Diciotti, Ilaria Salis gode per il risarcimento ai migranti? Travolta dalle critiche: "Tu quando paghi?"

08 marzo 2025 a

Ilaria Salis gode a vedere l'Italia condannata a risarcire i migranti della nave Diciotti. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra crede che sia giusto che Matteo Salvini o - circostanza più probabile - gli italiani.

"I migranti della Diciotti dovranno giustamente essere risarciti, come ha stabilito la Cassazione - ha scritto la Salis su X -. La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato: 'questa decisione non avvicina i cittadini alle istituzioni', ma la verità è che i cittadini dovranno pagare per colpa di chi era al governo. Credo quindi che a pagare non debbano essere i contribuenti, ma l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini e la Lega. Ovvero i principali responsabili della criminale politica dei 'porti chiusi' e dell’omissione di soccorso in mare. Strillano sempre 'chi sbaglia paga', quando si tratta dei loro quotidiani bersagli d’odio. Che ora diano il buon esempio!".

Ma sotto il suo tweet sono comparsi commenti di utenti indignati per le parole di lady okkupazioni. "È un mondo meraviglioso; i clandestini da respingere vanno risarciti; i criminali che taglieggiano, rapinano e compiono violenze, se colpiti da grave infortunio durante il lavoro vanno risarciti; gli unici che non pagano sono i giudici che sbagliano e la Salis che è sempre lì", "Quando paghi te per le occupazioni e gli euro che ha speso lo stato per te e le cazz*** che hai fatto in Ungheria".