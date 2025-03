Giorgia Meloni, "Barbie fascio di luce": bruciato il fantoccio del premier per Carnevale

10 marzo 2025 a

Il presidente del Consiglio vestito come se fosse una Barbie, adagiata all'interno di una scatola regalo color fucsia, rigorosamente destro con il braccio teso. "Barbie fascio di luce", così si chiama l'opera esibita durante i festeggiamenti del Carnevalone liberato di Poggio Mirteto. Il nome è un chiaro gioco di parole: fascio sta sia per "fascio di luce", ma anche per "fascista". Ma non finisce qui. Dopo ore di esibizioni "gioiose", è stato appiccato un rogo alla barbie Meloni posizionata proprio al centro della piazza. Come se fosse una stregua qualsiasi a Salem.

Poteva mancare il solito inno "siamo tutti antifascisti"? Ovviamente no. Tra l'altro ormai il premier è diventato un carro molto in voga in quel di Poggio Mirteto. Lo scorso anno Giorgia Meloni era stata raffigurata con il corpo da fiamma tricolore. E aveva avuto la stessa fine. "Sei stata con noi anche lo scorso anno, raffigurata come si conviene con la fiamma di chi ha fatto danno e che non ha lasciato vivere bene. Repressione, razzismo, guerre, tutti sanno del popolo ridotto alla fame ed in catene", hanno scritto dietro alla scatola.

Non solo il premier. Attacchi anche contro gli elettori di centrodestra: "Ma l'ingenuo elettore ha la memoria corta e ha resuscitato una storia ch'era morta". "Adesso sei tornata con altre sembianze, ti sei scozzonata e ripulita alquanto, dirigi tutto dalle segrete stanze e di effimeri successi meni vanto. Racconti di un'esistenza piena di speranze e degli indigenti non ascolti il pianto. Alle banche hai abbonato milioni ai poveracci 'un par de XXX'. Bionda, bassotta ma arrogante ed arzilla sgrani gli occhi 'scoppati' non per lo stupore. Sarebbe stato meglio confinarla in Albania, ma la bruceremo qui tra girotondi (a distanza) e in allegria".