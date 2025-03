Il Pd frana, "è un voto di fiducia": Bonaccini tradisce Schlein, "chi c'è dietro davvero"

14 marzo 2025 a

a

a

Alla fine non può nascondersi nemmeno Elly Schlein. Al di là di formalismi e tecnicismo, il voto all'Europarlamento su Europa e armi che ha spaccato a metà il Pd è stato soprattutto "Un voto di fiducia su di me", con 11 astenuti (tra cui il capo-delegazione Nicola Zingaretti, Dario Nardella, Brando Benifei, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada e Lucia Annunziata, che pure aveva sbagliato a pigiare il tasto) che hanno rispettato la consegna imposta per evitare fratture e 10 "ribelli" favorevoli. Tra questi ultimi, nomi pesantissimi come Pina Picierno, Giorgio Gori, Antonio Decaro.

Con un nome che pochi pronunciano in pubblico ma a cui tutti pensano riguardo a questo "incidente": quello di Paolo Gentiloni. Perché se davvero come crede la segretaria si è trattato di un referendum interno sulla sua posizione, ci dev'essere qualcuno che da quel voto potrebbe trarre un grosso vantaggio. E quel qualcuno, sospettano tutti secondo un retroscena della Stampa, è appunto Gentiloni.

"A questo punto è necessario". Viene giù il Pd: le parole di Boccia, hanno sfiduciato la Schlein?

Ex premier, ex commissario europeo, oggi editorialista di Repubblica. L'uomo che nell'ombra trama per sostituirsi alla Schlein, riportare il Pd su posizioni più europeiste e moderate, ricucire i rapporti con l'ala centrista di Calenda e Renzi. Sostenuto, in questo, da Romano Prodi che nelle ultime settimane non perde occasione per picchiare duro contro Elly.

A pochi sfugge un altro dato significativo: Stefano Bonaccini, considerato dalla Schlein suo uomo di fiducia (nonostante la rivalità a tempi delle primarie), alla fine ha votato "sì", disattendendo l'ordine di scuderia.

"Al di sotto della decenza". Anche Massimo Giannini spiana il Pd: da godere | Video

"Stavolta - scrive Francesca Schianchi sulla Stampa - il presidente del Pd non ha ceduto, più d'accordo con Prodi che con la sua leader, e secondo le malelingue anche per accontentare la sua corrente pronto a infilzarlo se ancora una volta avesse ceduto alla tentazione dell'unità a tutti i costi".