Piccolotti e Fratoianni, FdI li inchioda sulla Tesla: "D'altronde, il loro compagno di partito..."

La Tesla acquistata da chi vede Elon Musk come fumo negli occhi non stupisce Fratelli d'Italia. Stiamo parlando di Nicola Fratoianni e moglie, Elisabetta Piccolotti, beccati a girare con l'auto elettrica del nemico della sinistra. "L'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. L'abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo", ha tentato di giustificarsi la deputata di Sinistra italiana. Eppure ormai il polverone è stato sollevato.



Un caso che comunque non sorprende il partito di Giorgia Meloni che, con un post su Facebook, si lascia andare a una riflessione: "D’altronde, il loro compagno di partito era Soumahoro". Sì, perché anche Soumahoro ha commesso una gaffe non da poco. Striscia la Notizia lo ha beccato circolare per le vie di Roma a bordo di un'auto con l'assicurazione scaduta.

In seguito a segnalazione sul deputato che si reca puntualmente a Palazzo Montecitorio con l’auto personale, la cui copertura assicurativa risulterebbe scaduta il 14 febbraio, ieri pomeriggio l'inviato di Canale 5 Moreno Morello ha pizzicato Soumahoro fuori dal parcheggio della Camera dei Deputati. Morello ha provato ad avvisare l'onorevole della grave violazione del codice della strada, ma il parlamentare ha preferito la fuga.