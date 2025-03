Giuseppe Conte, "e questi fischiettano": fango sul governo, sbugiardato a tempo record

17 marzo 2025 a

Giuseppe Conte non è mai sazio della propaganda anti-governo. Usa qualunque dato pur di attaccare l'esecutivo di Giorgia Meloni. E così adesso l'ex premier usa i dati dell'Istat a uso e consumo della narrazione dell'opposizione: "Adesso è uscito un dato Istat per cui questo governo si sta intestando tantissimi fallimenti, l’ulteriore è che 850 famiglie, dopo la loro rivoluzione del reddito di cittadinanza, hanno perso il reddito. Questa è la realtà di questo governo: 24 mesi di tracollo dell’economia industriale, una manifattura che ci sta scomparendo sotto gli occhi, hanno distrutto Transizione 4.0 per fare la loro Transizione 5.0 che non sta attirando per nulla tra scartoffie e burocrazie. Il Paese è completamente inginocchiato e loro continuano a fischiettare e far finta di nulla, Meloni e i ministri complici sodali".

Ma Conte ha delle amnesie. Della stessa partita di dati dell'Istat scorda infatti quelli che parlano di una crescita dei redditi per le famiglie italiane proprio grazie alle riforme dell'esecutivo: l'Istat ha infatti presentato i risultati di simulazioni che valutano gli effetti sui redditi disponibili delle famiglie generati dalle politiche redistributive introdotte nel 2024.

Per le famiglie con almeno un percettore di reddito da lavoro dipendente gli effetti della riforma dell’Irpef si valutano congiuntamente a quelli delle due forme di decontribuzione previste per il 2024. In questo gruppo di famiglie, si stima che siano 11,8 milioni quelle che vedono migliorare, grazie alle misure, il proprio reddito disponibile, per un ammontare medio annuo di 586 euro. Si tratta di quasi il 45% delle famiglie residenti in Italia e del 78,5% delle famiglie con almeno un lavoratore dipendente. Infine, sempre Conte, scorda pure di citare gli effetti devastanti del suo Superbonus sulle casse dello Stato. Ma questi son dettagli...