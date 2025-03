Angelo Bonelli, "Giorgia Meloni omissiva su Gaza": ma è una autogol clamoroso

18 marzo 2025 a

Angelo Bonelli attacca Giorgia Meloni. E fin qui nulla di nuovo. Secondo il leader di Avs, il premier non si è occupato di uno dei temi tornati da poco al centro dell'attenzione: la ripresa del conflitto a Gaza. Ma è incappato nella solita figuraccia. "Oggi la Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta in Senato in vista del Consiglio europeo - ha scritto in una nota -, ma ancora una volta è stata omissiva e sfuggente su un punto cruciale: dove troverà i soldi per aumentare le spese militari? Da qualche parte dovrà prenderli, ma continua a non dirlo. È evidente che saranno i cittadini italiani a pagarne il prezzo, mentre le priorità del governo restano chiare: più armi, più riarmo, più sudditanza agli interessi di guerra, mentre le bollette raddoppiano e il costo della vita diventa insostenibile".

"E a proposito di pace: gli sforzi di Trump per fermare i conflitti sarebbero quelli che abbiamo visto oggi a Gaza? Bombe, oltre 400 morti, per arrivare a realizzare il ’Trump Gaza Resort’? Eppure - ha proseguito Bonelli -, Meloni non ha trovato una sola parola di condanna per le indegne dichiarazioni dell’ex presidente americano, che ha ridotto una tragedia umanitaria a un’opportunità immobiliare. L’unica cosa davvero insostenibile per i risparmi degli italiani è la politica energetica del governo, che ha portato al raddoppio delle bollette. Invece di parlare di autonomia strategica, Meloni dovrebbe spiegare perché continua a ostacolare le rinnovabili e a far pagare ai cittadini il prezzo delle sue scelte sbagliate.

A dire il vero, il presidente del Consiglio ha dedicato parte del suo intervento al fronte Gaza. "Seguiamo con grande preoccupazione la ripresa dei combattimenti a Gaza - ha spiegato il premier -, che mette a repentaglio gli obiettivi ai quali tutti lavoriamo, il rilascio di tutti gli ostaggi e una fine permanente delle ostilità, così come il ripristino di buna piena assistenza umanitaria nella Striscia".