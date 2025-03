Meloni contro Renzi: "Gettare ombre può essere utile per lei, io non la seguo"

18 marzo 2025 a

"Gettare ombre può essere utile per lei, ma io non la seguo, la sua necessità di vendere il libro non è la mia": la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha detto a Matteo Renzi nella replica al Senato sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Poi ha aggiunto: "Nessun trionfalismo sulla situazione economica. Non ho la pretesa di risolvere i problemi strutturali" accumulati dal nostro Paese, ma "su alcuni indicatori l'Italia va meglio di altri partner e del passato", E ha precisato che "la manovra correttiva non è nei radar del governo".

Nel suo intervento, il leader di Italia Viva aveva parlato del caso Paragon: "Gli israeliani ci hanno informato che un software è stato introdotto nel telefonino del direttore di Fanpage, giornalista pubblicista, Francesco Cancellato (sottolineo 'pubblicista' e anche in questo caso l'autorità delegata capisce a cosa mi riferisco). Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, è il direttore della testata che ha fatto uno scoop sui giovani di Fratelli d'Italia. La domanda è semplice, senza violare nessun segreto di Stato: il governo ha chiesto di intercettare, con le intercettazioni preventive, il giornalista Francesco Cancellato, sì o no?". E ancora: "Perché, per la legge n. 124 del 2007, essendo un pubblicista, si può fare, ma per la qualità della democrazia italiana, se è stato messo sotto controllo il giornalista di una testata che ha attaccato il partito di maggioranza relativa, è un problema enorme. Ci risponde sì o no a questa facile domanda?".

Tra le domande di Renzi a Meloni anche una sul caso Almasri, il generale libico prima arrestato in Italia e poi rimpatriato per questione di sicurezza nazionale: "Un criminale libico, il generale Almasri, uno di quelli al quale la presidente doveva dare la caccia per tutto il globo terracqueo, è stato scarcerato. E' stato il governo a scarcerarlo. Ma la domanda è: lo ha scarcerato perché, come ha detto il ministro Nordio, c'era un cavillo giuridico o perché, come ha detto su Rai1 il portavoce ufficioso del governo, Bruno Vespa, c'era un interesse nazionale?".