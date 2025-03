FdI inchioda Giuseppe Conte: "Ringraziate il grillino", basta una cifra per affondarlo

Roberto Tortora 19 marzo 2025 a

Fratelli d’Italia si scaglia contro il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e lo fa attraverso un post su Facebook in cui si scrive: “Grazie alla riforma dell’Irpef e al taglio del cuneo fiscale, 11,8 milioni di famiglie italiane hanno beneficiato di un aumento del reddito medio di 586 euro all’anno. Grazie invece a Giuseppe Conte, il 50% di coloro che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza non possedeva i requisiti necessari per poter accedere alla misura, causando un danno di 1,7 miliardi di euro. Il provvedimento ha anche fallito nel contrasto alla povertà e non ha inciso sulla disoccupazione. Cari grillini, smettetela di difendere l’indifendibile”.

Conte, intanto, ha annunciato una manifestazione, prevista per il prossimo 5 aprile, in cui protesterà con i suoi contro il piano di riarmo dell’Europa da 800 miliardi. Ai giornalisti il leader grillino ha ribadito il suo secco no: “Ho incontrato una folta delegazione di agricoltori e pescatori che non ce la fanno più. Dismettono le proprie attività, non hanno soldi e sovvenzioni sufficienti per i costi produttivi, carburante, energia. Hanno difficoltà su tutti i fronti e noi cosa facciamo? Buttiamo 800 miliardi per un piano di riarmo, per riarmare la Germania? E noi come ci riarmeremo? Soldi buttati, con la sanità al collasso, con tantissimi cittadini che rinunciano alle cure, non riescono a pagare le bollette. È una follia collettiva o no, sono solo io che ragiono con buon senso?”.

Quindi Conte chiude: “I cittadini non sono stupidi. E poi c’è la Lega, che sta nel Governo Meloni e che questa follia sulle armi l’ha condivisa e approvata, ma ora fa finta di opporsi. Non ci vengano più a dire che non ci sono i soldi, mentre gli italiani sono in fila per un esame medico da mesi o per pagare bollette da far girare la testa”.