Ventotene, Giorgia Meloni e la cena riservata con gli eurodeputati FdI: "92 minuti di applausi"

Al termine della giornata che politicamente passerà alla storia come quella del "caso Ventotene" in Parlamento, la premier Giorgia Meloni ha incontrato gli europarlamentari di Fratelli d'Italia a Bruxelles, in un hotel del centro della capitale belga.

Alla vigilia del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio e leader di FdI ha ringraziato i suoi euro-deputati di Ecr per il lavoro che stanno facendo in aula e in commissione. Un intervento breve, quello di Meloni, durato circa tre minuti. A fine cena, foto opportunity e rito dei selfie. Menu a base di roast beef e poi tagliata, con dolce al cioccolato alla fine.

L'incontro con gli eletti di FdI, il primo di questa legislatura, è durato circa due ore e viene descritto come "conviviale e informale" da alcune fonti presenti alla riunione, che sottolineano la "grande compattezza" della squadra di Fdi-Ecr. Al centro della discussione, i principali temi di attualità, a partire dal piano di Ursula von der Leyen sul riarmo Ue. Ma anche la polemica, appunto, su Ventotene. "Questa non è la mia Europa", ha tuonato a Montecitorio la Meloni rivolta alle opposizioni. Dichiarazioni che hanno letteralmente fatto "impazzire" i parlamentari di Pd, M5s e Avs, ma che sono state molto apprezzate dagli esponenti di FdI.

"Come per la corazzata Potemkin di Fantozzi, 92 minuti da applausi", sottolinea sorridendo uno dei partecipanti. Battuta maliziosa, visto che nel celebre film il capolavoro-mattone del russo Ejzenstejn veniva definito "una cag***a pazzesca".