Ventotene, Giorgia Meloni gela il giornalista de La7: "Devi chiederti se è quello in cui credi, punto"

Le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pronunciate alla Camera ieri sul Manifesto di Ventotene provocato una grande bagarre in Aula e le proteste di tutte le opposizioni. “Non è la mia Europa”, ha tuonato la premier, riferendosi ai passaggi del testo di Spinelli, Rossi e Colorni, al confino proprio nell’isola ponziana, in cui si parla di una "rivoluzione europea" che dovrebbe essere "socialista" e dell'abolizione della proprietà privata.

Le tensioni hanno raggiunto l'apice con le proteste del Pd, tanto da costringere la presidenza a sospendere la seduta per ben due volte. Intercettata a L’Aria Che Tira, programma di approfondimento mattutino di La 7, condotto da David Parenzo, la Meloni è stata incalzata sulle motivazioni che l’hanno spinta a fare un attacco così duro a un simbolo dell’Europa unita. L’inviata del programma, che la intercetta in uscita dalla sua auto di servizio, le dice: “Ha fatto arrabbiare molto con Ventotene”.

La Meloni replica: “Ho fatto arrabbiare? Ma ho solo letto un testo, un simbolo del quale ho riletto i contenuti. Non capisco cosa ci sia di offensivo, non capisco cosa ci sia di offensivo nel leggere un testo”. Un altro giornalista presente in loco le grida: “Lo ha distorto presidente”. La premier, però, non ci sta e risponde: “No, non l'ho distorto, l'ho letto testualmente, ma non per ciò che il testo diceva ottant'anni fa, ma per il fatto che è stato distribuito sabato scorso. E, quindi, un testo che 80 anni fa aveva una sua contestualità, se tu lo distribuisci oggi io devo leggerlo e chiederti se è quello in cui credi, punto”.