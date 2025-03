Guido Crosetto su Giorgia Meloni: "Quando si arrabbia molto, il suo più grande difetto"

21 marzo 2025 a

"Ho sentito immediatamente le reazioni delle opposizioni, ho guardato l'ora e ho pensato: 'arriveremo tardi al Quirinale'". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sulla sua espressione dopo le parole in aula della premier Giorgia Meloni e le polemiche sul Manifesto di Ventotene aggiungendo che "una parte dell'aula stava esplodendo e quindi la mia faccia era come a dire 'è finita la seduta'".

Ma c'è stato spazio anche per qualche piccolo aneddoto sul presidente del Consiglio. Il premier Meloni "si arrabbia molto quando perde a burraco, perché perde a burraco, vorrei dirlo". Crosetto ha poi raccontato che qualche volta durante i viaggi in aereo capita di giocare e "l'ultima è stata una grandissima soddisfazione perché l'ho massacrata. Ha strappato il foglio. È molto brava" a giocare a burraco. A chi gli chiedeva del fioretto che starebbe facendo il premier senza bere alcol, Crosetto ha replicato: "È un errore, non si fanno sti fioretti, si fanno solo in quaresima, ma lei ogni tanto fa questi fioretti anche durante l'anno". E sempre sul la leader di FdI il ministro ha raccontato che "ha letto alcune parti" della sua autobiografia 'Storie di un ragazzo di provincia' per Piemme e "le è piaciuto". "Ha letto ad esempio la parte su mio padre, ha scelto da sola", ha continuato e a chi le chiedeva perché solo alcune parti ha replicato: "deve lavorare".

Infine, Crosetto ha anche svelato il più grande difetto di Meloni. "Lavora troppo da sola, dovrebbe condividere di più, tende a caricarsi sulle spalle le cose da sola ed è un errore". Ma, a differenza di Silvio Berlusconi, hanno due personalità diverse: "Sono due carismi diversi - ha spiegato -, due strade diverse, il risultato è uguale. Berlusconi è arrivato in politica portandosi dietro un carisma che gli veniva da tutto ciò che aveva fatto nella sua vita da imprenditore", ha sottolineato mentre "Meloni è partita dalla Garbatella, con se stessa, ha fondato e costruito sulla politica, sulla sua capacità di studiare e impegnarsi un percorso molto più difficile di quello di Berlusconi in politica e lo ha portato allo stesso risultato di Berlusconi e allo stesso peso internazionale che per un periodo Berlusconi ha avuto".