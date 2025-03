La Schlein sognava di fare il premier: archiviata dai suoi a Ventotene

Francesco Damato 23 marzo 2025 a

Vi ricordate la fiaba di Marietta, anzi Mariettina, la contadinotta che immaginava le fortune che avrebbe potuto fare vendendo al mercato la ricotta avuta in regalo da un pastore e sistemata in un cestello che portava baldanzosamente sulla testa? In un inchino mimato, pensando agli omaggi che avrebbe potuto ricevere standosene sul balcone di una bella casetta in campagna acquistata con i suoi guadagni, la poveretta perse la ricotta. Che non potette neppure mangiare per il fango nel quale era finita.

Chissà se Elly Schlein conosce questa fiaba, in una qualunque delle lingue che sa parlare, e che alterna come i passaporti dei quali è dotata. Ho tuttavia la sensazione che la stia vivendo nella sua esperienza di segretaria del Pd, eletta due anni fa grazie ai pastori grillini, chiamiamoli così, infilatisi nei gazebo per farla prevalere sul prescelto dagli iscritti, che era Stefano Bonaccini.

Presasi molto sul serio, come la Marietta con la ricotta, la segretaria del Pd ha immaginato fra qualche successo locale o sondaggistico di potere allestire in tempo per le prossime elezioni politiche un’alternativa vincente al centrodestra di Giorgia Meloni, estesa da Matteo Renzi a Giuseppe Conte.

Non so se più stanco, deluso o preoccupato di averla a suo tempo aiutata nella scalata al Nazareno, un uomo come Dario Franceschini, di cultura e formazione democristiana che conosce il Pd come le sue tasche, ha recentemente consigliato alla Schlein dalla sua officina all’Esquilino, promossa eccentricamente ad ufficio, di togliersi dalla testa la ricotta. Cioè l’idea di potere affrontare e vincere le elezioni politiche con un’Armata Brancaleone come quella che lei “testardamente” persegue. Meglio andare alle elezioni separati, per fare ciascun partito il pieno dei voti, e tentare poi di mettersi insieme per governare.

Manco per sogno, ha subito reagito un altro democristiano di origine controllata come Romano Prodi. Che, autore peraltro sfortunato di programmi di coalizione di più di 300 pagine, vista la brevità dei suoi due governi, ha detto alla Schlein - pur cresciuta nel Pd come una sua sostenitrice, insorta contro i franchi tiratori del partito che gli avevano impedito nel 2013 l’elezione al Quirinale - che quella di Franceschini è una strada quasi moralmente impraticabile in un sistema elettorale non più proporzionale.

Prodi, pur al netto dei soliti attacchi anche di villania gratuita alla Meloni, è appena tornato a tirare le orecchie alla Schlein in una intervista al Corriere della Sera contestandole la linea adottata sul riarmo dell’Europa. Il cui piano pure o soprattutto nella versione aggiornata di “Protezione 2030” sarebbe secondo lui «troppo prudente». Altro che l’imprudenza avvertita dalla segretaria del Pd ordinando agli eurodeputati del Nazareno, anche a costo di spaccarne la delegazione, un’astensione critica.

Non parliamo poi, in tema di Europa, i guai in cui la Schlein si è infilata contestando la contestazione, a sua volta, della premier Giorgia Meloni della parte del famoso manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 dai confinati antifascisti Altiero Spinelli, Enrico Rossi ed Eugenio Colorni, in cui l’«Europa libera e unita» viene immaginata in sospensione della democrazia e in regime sostanzialmente collettivistico.

Se Elly ...Mariettina Schlein ha davvero avuto la tentazione di raggiungere gli amici e compagni di partito a Formia per imbarcarsi con loro ieri per un pellegrinaggio politico riparatore alla tomba di Spinelli a Ventotene, prima ancora del maltempo è stata forse trattenuta dalle interviste del sindaco dell’isola Carmine Caputo, prima al Foglio e ancor più poi a Libero. Da buon, risoluto, orgogliosamente democristiano, pur senza avere la notorietà di Franceschini e di Prodi, e dell’ormai veterano del Parlamento Pier Ferdinando Casini, egli ha condiviso la contestazione della Meloni. Sino a dichiararsi pronto ad invitarla e ospitarla in una trasferta politica a Ventotene, a opinione naturalmente invariata sull’omonimo manifesto.