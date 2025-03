Romano Prodi, Quarta Repubblica lo "incastra": "Capelli tirati, abbiamo il video"

24 marzo 2025 a

"Abbiamo il video, il frame che lo dimostra". Con queste parole sul sito di Nicola Porro ( qui il link ) spunta una parte del video in cui Romano Prodi risponde malamente alla giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici. Non solo, perché come spiegato dalla stessa inviata, l'ex premier le avrebbe anche tirato i capelli. Una circostanza smentita da Prodi, ma non dal conduttore di Rete 4. La trasmissione, stando a quanto fatto trapelare da Orefici e dal sito la Zuppa di Porro, è in grado di provare il tutto.

"Mi dispiace che il presidente non si sia semplicemente scusato per il gesto che vedremo lunedì nel filmato. Le cose più gravi sono le inaccettabili parole, inappropriate e paternalistiche contro un giornalista che pacatamente ha chiesto un commento su ciò che ha detto la premier Giorgia Meloni in aula", ha detto Orefici.

E nel frattempo a sinistra corrono in soccorso di Prodi. "Appoggia in modo paternalistico una mano sulla spalla della giornalista (chi conosce e frequenta il Professore sa che lo fa quando deve 'spiegare' a qualcuno che sta andando a farfalle) e aggiunge 'ma che idea ha lei della storia?' - ricostruisce la vicenda, giustificando il fu presidente della Commissione europea, il dem Gianni Cuperlo -. La giornalista, senza scomporsi, ripete la domanda, e il Professore senza scomporsi reitera la risposta. Fine". "Solo più tardi la giornalista dichiara di essere stata offesa, aggredita e che il Professore le avrebbe tirato i capelli (sic). Se potete, guardate il video per credere a come sono andate le cose. La destra insorge (domani sera, come da copione, Porro su Rete4 ne farà cavallo di battaglia della puntata). Che dire? Bon, da un lato che se la destra arma una polemica sul nulla vien da pensare siano davvero malconci. Al Professore l’augurio di una serena domenica e la solidarietà (perché le 'domande del cavolo' temo proseguiranno), ma il tempo di qualche saggezza presto o tardi ritornerà".