FdI inchioda Romano Prodi: "Se al suo posto ci fosse stato uno di destra"?

La reazione di Romano Prodi alla domanda posta dall'inviata di Quarta Repubblica sta facendo molto discutere. Soprattutto dopo che il talk show di Mediaset ha mandato in onda su Rete 4 un estratto di quel video, dove si vede chiaramente l'ex presidente della Repubblica tirare i capelli alla giornalista. In ogni caso, non c'era bisogno di avvalersi della Var. Di per sé, la reazione dell'ex premier è stata spropositata. Molti degli ospiti del programma condotto da Nicola Porro l'hanno definita paternalistica. E qualcuno, come Paolo Mieli, ha ritenuto opportuno che il professore porga le proprie scuse a Lavinia Orefici .

Da destra - ma non solo - si sono chiesti come avrebbe reagito l'opinione pubblica se al posto di Prodi ci fossero stati - per esempio - Matteo Salvini o Ignazio La Russa. E Fratelli d'Italia ha fatto l'unica cosa possibile in questi casi: chiederlo all'Intelligenza artificiale. "Al posto di Romano Prodi un esponente della destra: la reazione della sinistra non sarebbe stata così diversa. È più credibile l’intelligenza artificiale che la loro fasulla superiorità morale", hanno scritto su X. Il risultato è esilarante. L'IA ha mostrato infatti il Parlamento nel caos più totale, rivolte di piazza e il paese in fiamme. Uno scenario non troppo distante dalla realtà.