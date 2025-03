Zero scuse e zero condanne: il Partito democratico giustifica Romano Prodi . Accade dopo che l'ex premier ha sollevato una vera e propria polemica, tirando i capelli e rispondendo malamente a una giornalista. Nonostante il filmato di Quarta Repubblica lo inchiodi, dai dem non arriva alcun biasimo. Anzi. Intervenuta ai microfoni de L'Aria Che Tira, Debora Serracchiani afferma: "Il gesto sarà stato anche inopportuno e sono convinta che Prodi sia il primo che ne sia stato dispiaciuto ma, onestamente, non si può chiedergli di avere la pazienza di Giobbe. Mi permetto di dire: non esageriamo. Il gesto è stato inopportuno".

Dopo aver ammesso di aver voluto tirare "un oggetto contundente" a Giorgia Meloni, l'ex segretario del Partito della Rifondazione Comunista si dice "molto contento che si sia mosso qualcosa, è proprio il classico sasso nello stagno. Il mio gesto è rilevante perché compiuto da uno che ha sempre praticato la non violenza, che realizza uno strappo per il quale accetterebbe anche di esser condannato, per segnalare che un limite è stato superato da una carica dello Stato importante, la quale si è permessa di fare quello che non le sarebbe consentito col suo ruolo: aggredire un elemento fondativo della Repubblica". Chiedere scusa? "No, assolutamente no, per nulla. Sono convinto fosse una delle poche risposte politicamente in grado di segnalare la trasgressione democratica intervenuta da parte della premier".