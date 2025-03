Giuseppe Conte, "lo dico agli amici ebrei": esplode il caso politico

Diventano un caso politico le parole durissime di Giuseppe Conte contro Israele e il governo di Giorgia Meloni, con tanto di appello agli "ebrei italiani". Un richiamo, quest'ultimo, che è a molti è sembrato un pericolosissimo scivolone. Lo scorso 25 marzo, nel corso di una diretta social a tutto campo, in un video il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato anche di quanto sta accadendo in Medio Oriente, con la fine della tregua: "Sono ripresi gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza e riprese le aggressioni dei coloni in Cisgiordania e non ultimo il premio Oscar Hamdan Ballal, che anziché essere curato dagli israeliani è stato arrestato, ora ci dicono rilasciato, ma immaginate se non fosse stato un personaggio famoso. Stiamo assistendo a uno stermino. Questa è una piaga che rimarrà nella storia, nella coscienza collettiva di Israele. Lo dico a tutti gli amici ebrei: dovete dissociarvi perché il silenzio diventa complicità".

E ancora: "Il governo italiano è vergognoso su questo fronte e lo è ogni giorno nel momento in cui non dispone un embargo pieno delle armi verso Israele e non dispone sanzioni verso Nethanyau e i suoi i ministri. La comunità internazionale non può rimanere in silenzio, il silenzio è connivenza". Contro l'ex premier ha tuonato Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, che parla di un "gravissimo attacco deliberato e articolato agli ebrei in generale". "Incolpare gli ebrei in generale, anzi, ogni ebreo, di quanto viene fatto dal governo di Israele è palesemente un atto di razzismo, estremamente pericoloso di questi tempi. Ogni ebreo - prosegue Malan - può diventare un bersaglio, in quanto è, a dire del leader del Movimento 5 Stelle, complice di un governo criminale e di sistematico sterminio, salvo prova contraria, che peraltro non si capisce come si debba esibire. Il malintenzionato che vuole 'fare giustizia', come fa a sapere se l'ebreo che si trova davanti, o l'ebreo proprietario del negozio cui pensa di dare fuoco si è dissociato? Ci sarà bisogno di una stella gialla? La stessa definizione di antisemitismo, lodevolmente accettata dal governo Conte, dice che attribuire a tutti gli ebrei responsabilità per quanto altri ebrei fanno è antisemitismo. Peraltro, visto che la situazione di Gaza non è cosa di qualche giorno, ma va avanti da mesi, l'ex presidente del Consiglio ha in pratica detto che gli ebrei che per qualsiasi ragione non si siano dissociati sono già complici".

