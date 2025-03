Guido Crosetto risponde a Giuseppe Conte. Tutto nasce dal ministro della Difesa, che in una recente intervista, ha accusato i 5 Stelle di aver distrutto le istituzioni con il loro approccio. Il leader grillino, allora, risentito, si è rivolto a Crosetto su Facebook rivolgendogli sette domande, soprattutto sul tema del riarmo dell'Europa. E il titolare della Difesa ha risposto con cura a ognuna di esse.

"Perché avete detto per tre anni che la Russia sarebbe stata sconfitta?", la prima domanda dell'ex premier. A cui l'esponente di FdI ha risposto: "On. Conte mi trovi una mia frase in questi 3 anni in cui parlo di sconfitta della Russia. Mai detto o pensato". La seconda domanda invece è: "Perché non vi siete battuti per una soluzione diplomatica senza aspettare Trump?". E rispondendo, Crosetto ha citato Borrell e Zuppi come alcuni dei tanti testimoni che possono raccontare "del mio impegno per una soluzione che facesse cessare le armi". Terza domanda: "Avete sottoscritto un Patto di stabilità che ci costringe a tagliare fondi per la sanità, scuole, ricerca e spesa sociale". "Non abbiamo sottoscritto alcun patto che costringe a tagliare fondi, anzi", la replica del ministro.