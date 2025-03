Generale Vannacci, il video dell'inno: surf, muscoli, Ursula al tappeto

Mentre sono aperte le iscrizioni ai Team Vannacci, in attesa di formare le squadre di sostegno alla battaglia politica del generale, ex capo della Folgore e ora europarlamentare della Lega, arriva l'inno ufficiale per i suoi fedelissimi.

Un video online della durata di quasi 3 minuti, che parte con una ripresa dall'alto di Roma, tricolore al vento, Vittoriano e Colosseo in primo piano, ecco partire la colonna sonora dei vannacciani: "Volenterosi e un po' dissennati, questo è il nostro inno, dal comitato Il mondo al contrario, traiamo ispirazione per difendere la patria con orgoglio e dedizione", canta una voce maschile, in una clip che - viene reso noto - ha fatto uso dell'intelligenza artificiale.