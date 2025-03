Landini ancora contro il governo: "Svolta autoritaria e antisociale"

"Noi siamo in presenza di un governo in cui la svolta autoritaria e antisociale è sempre più precisa e delineata, che passa anche attraverso la messa in discussione delle organizzazioni di rappresentanza. E in qualche modo punta a utilizzare questa fase per affermare un modello corporativo di relazioni e rappresentanza": a dirlo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante l’assemblea pubblica della sigla sindacale su "Pace, lavoro, ambiente, diritti".

"Se le destre avanzano e vincono in Europa e in Italia - ha aggiunto Landini - il problema non è cosa ha fatto la destra. Il problema è capire cosa non abbiamo fatto noi. E quando dico noi lo dico nel senso più largo possibile. Mai come adesso io mi rendo conto che anche un'organizzazione importante come la Cgil da sola non ce la fa, non è in grado di affrontare e cambiare questa situazione". E ancora: "Certe analisi oggi non ci servono più perché la realtà è andata più avanti e non aspetta i tempi delle nostre discussioni",