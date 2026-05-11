Torna il partito della patrimoniale: Pd-M5s-Avs, il programma parla chiaro

Convinti di vincere le elezioni, a sinistra stanno pavimentando la strada per una nuova imposta patrimoniale. Non si nascondono, tutt’altro: iniziative e dichiarazioni si moltiplicano. Il non detto riguarda i patrimoni che saranno colpiti dall’imposta, ed è un’ambiguità che con ogni probabilità durerà sino a dopo il voto. Raccontare che pochissimi contribuenti pagheranno finalmente un’aliquota «giusta», e che il gettito così ottenuto consentirà di aumentare la spesa per sanità, scuola ed edilizia popolare, di dare redditi a chi non lavora e di fare altre meraviglie, contraddice le leggi della matematica, ma serve a creare consenso e illudere gli elettori del ceto medio che saranno tra i beneficiati e non tra gli spennati.

Istruttivo Nicola Fratoianni, leader di Avs. In un’intervista pubblicata ieri dal Manifesto dice che per stare nella coalizione occorre condividere i contenuti del programma, in cima ai quali c’è il fisco. Il presupposto è il solito: «La ricchezza è distribuita in modo sempre più disuguale». Dunque, servono imposte più alte sui patrimoni più grandi. Quali? E di quanto più alte? Fratoianni si guarda bene dall’entrare nei dettagli. «Ci sono tante possibilità», risponde. «Noi diciamo una patrimoniale sulle grandi ricchezze, ma ci sono anche proposte che riguardano le successioni. La parola patrimoniale spaventa qualcuno? Siamo pronti a discutere con gli alleati delle possibili ricette, il tema è come correggere l’inaccettabile concentrazione della ricchezza». L’importante è tassare i patrimoni, insomma: sul «come» un’intesa si trova.

I numeri, comunque, raccontano una storia diversa. Nel 2025 la percentuale di popolazione italiana a rischio di povertà è scesa al 22,6%, il valore più basso dal 2015. E se si confronta la metà più povera della popolazione dei principali Stati europei, quella italiana risulta la più abbiente. Segni che qui la ricchezza è meno concentrata che altrove (lo spiega bene l’economista Marco Fortis in un saggio sul sito Eccellenze d’impresa). Non esiste un “caso Italia”, dunque. Ma il racconto della sinistra, pure in questo caso, prescinde dai dati reali.

Al pari di Fratoianni, il suo compagno Angelo Bonelli preferisce restare nel vago: «Di patrimoniale si discuterà», dice agli elettori e agli altri leader della sinistra. Con i secondi non dovrà faticare molto. Maurizio Landini propone da tempo «un contributo di solidarietà su 500mila persone che hanno ricchezze oltre i due milioni di euro». Così, annuncia, si incasserebbero 26 miliardi: sarebbe un’imposta media di 52mila euro a carico di ognuno di questi contribuenti, in aggiunta a ciò che già pagano. Pure nei Cinque Stelle c’è chi spinge, e il motivo è ovvio: servono fondi per finanziare il ritorno del reddito di cittadinanza e le altre misure promesse agli elettori, specie a quelli del Sud.