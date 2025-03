Prodi, Giletti mostra le altre sfuriate: "Str***" al barista e buffetto al giornalista

La tirata di capelli a Lavinia Orefici non sarebbe l'unica sfuriata di Romano Prodi. L'ex presidente sarebbe avvezzo a perdere la pazienza. A confermarlo il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose, in onda lunedì 31 marzo su Rai 3. Qui il conduttore manda in onda "immagini esclusive" sui presunti scatti di rabbia dell'ex presidente del Consiglio: in particolare, un video di due anni fa in cui l'ex premier avrebbe avuto un alterco verbale al bancone di un bar, con un barista. L

a sua colpa? Aver criticato con una battuta la "deriva" della politica italiana. E Prodi avrebbe reagito definendo "str***"" il barista prima di uscire dal locale. Ecco allora che in studio da Giletti ci sarà proprio il barista che darà la sua versione dei fatti. Sul tema - sono le anticipazioni della trasmissione - si confronteranno Vladimir Luxuria e Francesco Storace.

Stando a La Verità però ci sarebbe anche un altro episodio, risalente al 2014. In questo caso a inguaiare Prodi ci sarebbe la testimonianza di un giornalista che sarebbe stato "preso per le guance" dopo una domanda scomoda. Un fattaccio avvenuto undici anni fa, ma che oggi - dopo quanto accaduto con l'inviata di Quarta Repubblica - non può rimanere nascosto.