Dazi, la Cina risponde agli Usa: cosa succede il 10 aprile

La Cina presenta un ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio in merito ai dazi imposti dagli Stati Uniti sulle sue esportazioni. Lo ha riferito il ministero del Commercio di Pechino in un comunicato: "La Cina ha presentato un reclamo nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto". Allo stesso tempo Pechino ha annunciato dazi del 34% su tutte le importazioni di prodotti americani a partire dal 10 aprile.

Dopo la risposta della Cina, i prezzi del petrolio, già appesantiti dagli annunci doganali di Donald Trump, sono crollati ulteriormente, con un calo di oltre il 5% a 63,5 dollari al barile. Riferendosi a Pechino, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha detto che "è scandaloso", "non consumano nulla. Tutto quello che fanno è esportare, inondare e distorcere i mercati, oltre a tutte le tariffe e le barriere che mettono in atto". E ancora: "Il presidente ha giustamente concluso che l'attuale stato del commercio globale è negativo per l'America e positivo per un sacco di altre persone. E lo ripristinerà, e ha assolutamente ragione a farlo".