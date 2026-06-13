Patrimoniale, "in silenzio a Palazzo Chigi": Giuseppe Conte svela il retroscena

"La patrimoniale l'ho studiata in silenzio quando ero a Palazzo Chigi, ma poi l'ho buttata via". Lo ha detto il presidente del Giuseppe Conte intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. "È un tema che sta diventando molto ideologico, ma bisogna confrontarsi con la realtà. Paesi come Svezia, Austria, Finlandia, Francia e Olanda hanno abolito la patrimoniale perché non portava risorse sufficienti e creava enormi problemi applicativi". Secondo l'ex presidente del Consiglio, una delle principali criticità riguarda proprio la valutazione dei patrimoni.
"Per fare una patrimoniale bisogna prima di tutto quantificare il patrimonio - ha spiegato l'ex avvocato del popolo -. Si aprono contenziosi infiniti con studi legali agguerriti e si rischia anche di far scappare investitori e capitali". Per questo il leader del Movimento 5 Stelle ritiene che la strada da seguire sia diversa. "Noi abbiamo bisogno di una redistribuzione vera, non di misure simboliche. Banche e aziende energetiche hanno accumulato circa 200 miliardi di utili. Chi ha coraggio sa dove andare a prendere le risorse".
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Giuseppe Conte ha quindi attaccato il governo di Giorgia Meloni accusandolo di non aver affrontato il tema degli extraprofitti. "Quel coraggio il governo Meloni non l'ha mai avuto", ha concluso l'ex presidente del Consiglio.