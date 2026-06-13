Patrimoniale, "in silenzio a Palazzo Chigi": Giuseppe Conte svela il retroscena

"La patrimoniale l'ho studiata in silenzio quando ero a Palazzo Chigi, ma poi l'ho buttata via". Lo ha detto il presidente del Giuseppe Conte intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. "È un tema che sta diventando molto ideologico, ma bisogna confrontarsi con la realtà. Paesi come Svezia, Austria, Finlandia, Francia e Olanda hanno abolito la patrimoniale perché non portava risorse sufficienti e creava enormi problemi applicativi". Secondo l'ex presidente del Consiglio, una delle principali criticità riguarda proprio la valutazione dei patrimoni.

"Per fare una patrimoniale bisogna prima di tutto quantificare il patrimonio - ha spiegato l'ex avvocato del popolo -. Si aprono contenziosi infiniti con studi legali agguerriti e si rischia anche di far scappare investitori e capitali". Per questo il leader del Movimento 5 Stelle ritiene che la strada da seguire sia diversa. "Noi abbiamo bisogno di una redistribuzione vera, non di misure simboliche. Banche e aziende energetiche hanno accumulato circa 200 miliardi di utili. Chi ha coraggio sa dove andare a prendere le risorse".