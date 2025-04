Alessandro Giuli e la moglie sotto attacco: "Mai accaduto prima"

"Non era mai accaduto prima ma da quando, 7 mesi fa, sono diventato ministro è la terza volta che avviene, sotto la mia abitazione: atti vandalici sul motorino di mia moglie, gomme dell’auto sgonfiate, furto del casco e gesti intimidatori come la busta del ghiaccio per contusioni al posto del casco rubato. Ho avvisato le autorità competenti confidando che questi attacchi cessino": lo sfogo è di Alessandro Giuli, titolare della Cultura nel governo Meloni, che ha denunciato l'episodio attraverso i suoi canali social. A corredo del post condiviso su Facebook la foto del mezzo a cui è stata strappata o svitata parte dello scudo anteriore.

Intervistato dal Secolo d'Italia, il ministro ha fatto un bilancio della sua esperienza al dicastero della Cultura: "Il dato strategico sta nel fatto che una destra definita dagli avversari come subalterna, una destra concepita come mercantilista, così legata alla narrazione un po' caricaturale del berlusconismo per cui è tutto spettacolo, in realtà alla prova dei fatti ha voluto investire proprio nel mare grande della cultura".