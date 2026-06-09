Tomaso Montanari si dimette dal Comitato degli Uffizi, il ministro Giuli lo irride: "Se n'è ghiuto, soli ci ha lasciato"

"Montanari se n'è ghiuto. E soli ci ha lasciato". Il ministro della Cultura Alessandro Giuli commenta così le dimissioni del professor Tomaso Montanari dal Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi, pervenute al Mic in data odierna.
Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena ha annunciato le sue dimissioni lunedì sera in diretta a Otto e mezzo, su La7: "Ho appreso dalla stampa il decreto di nomina del nuovo Cda degli Uffizi in cui si nominano il segretario alla presidenza del Consiglio già braccio destro di Brunetta, un professore universitario già direttore della fondazione Farefuturo di Fini, un ex candidato di Fi alla regione Toscana trombato. Si riempiono la bocca con 'nazione', ma qui c'è un cambio di consonante: 'fazione'".
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"Si stanno prendendo tutto - è il grido di dolore di Montanari, mai tenero con il governo di centrodestra -. Non si tratta di egemonia culturale, ma lottizzazione del patrimonio culturale. Come ciliegina e foglia di fico, siccome erano tutti maschi e nessuno sapeva niente di storia dell'arte, hanno nominato anche una storica dell'arte importante, che però è la curatrice di un dipartimento del Metropolitan museum di NY, che chiede un sacco di opere in prestito agli Uffizi e crea quindi un conflitto d'interesse".
Montanari, che tanti hanno accusato in passato a sua volta di essere stato nominato da "lottizzato" del centrosinistra, in virtù della sua vicinanza politica e ideologica soprattutto al Movimento 5 Stelle, attacca: "Non si può governare così il patrimonio del Paese. E' uno scandalo e io non posso far altro che dire 'Non in mio nome', dimettermi e denunciare pubblicamente quello che stanno facendo al patrimonio culturale della patria, distrutto dai patrioti".
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"Le motivazioni addotte dall'esimio Prof. Montanari - è il commento del ministro Giuli - ovvero la nomina di impeccabili figure tecniche nel cda, come il segretario generale della presidenza del Consiglio Carlo Deodato nonché, nel comitato scientifico, di una autorevolissima scienziata dell'arte come Carmen Bambach, tra l'altro curatrice al Met di New York, appaiono per lo meno al di sotto di ogni sospetto nella loro veste pretestuosa e decisamente deludenti, considerando la sua incompresa caratura intellettuale".
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Anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, attacca Montanari: "Gli Uffizi esistono dal 1560, aperti come museo dal 1769. Ho la vaga impressione che i capolavori tra gli altri di Michelangelo, Leonardo, Botticelli e Caravaggio restino di interesse nonostante le dimissioni ideologiche di Montanari dal comitato scientifico del museo. Credo che una inspiegabile presunzione abbia fatto perdere il senso del ridicolo a Montanari".