Dritto e Rovescio, De Crescenzo rivela: "Da chi faccio scuola politica"

La partecipazione di Rita De Crescenzo alla marcia per la pace promossa da Giuseppe Conte e dal M5s è solo il primo passo di una discesa in campo imminente. La tiktoker, ospite da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, ha spiegato ai telespettatori di Rete 4 i motivi che l'hanno spinta a manifestare in piazza a Roma lo scorso 5 aprile. "Io sono andata come mamma, come donna per dire stop alle armi. Condividevo questo messaggio - ha detto -. Io ridarei il reddito di cittadinanza perché non solo a Napoli ma anche in tante altre città c'è tanta fame. E ci sono tante cose da aggiustare nelle città. Ho deciso di scendere in politica e candidarmi. Ma il partito sarà una sorpresa. Sto frequentando la signora Boccia, quindi lei mi sta facendo un sacco di scuola"

Il focus poi si è spostato sulla polemica tra la tiktker e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "È normale che un sindaco di Napoli pronuncia questa cosa a me? Una donna appena nata, perché io vivo da sei anni con tutto il mio percorso di vita, il mio passato... magari il sindaco mi può aiutare a capire. Non a dire...", ha tuonato l'artefice dell'invasione di Roccaraso. "Ma lei ha due milioni di follower...", l'ha incalzata Paolo Del Debbio.