Ignazio La Russa, l'avvertimento agli antagonisti: "Scherzano col fuoco"

Solidarietà al premier anche da Forza Italia. “A nome del gruppo di Forza Italia al Senato esprimo solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’attacco inaccettabile in piazza Lagosta a Milano, durante un corteo pro Pal. Ancora una volta i pro Pal trasformano le libere manifestazioni in occasione di violenza ed odio , con scontri vari, danneggiando vetrine e attaccando le Forze dell’ordine, alle quali ribadiamo tutta la nostra gratitudine e vicinanza. I responsabili vengano subito individuati e puniti, perché siamo stanchi di assistere a estremisti di parte che creano disordini in città. I fondamentalisti iraniani che armano Hamas, Hezbollah e gli Houthi sono il cancro del pianeta. Coloro che vanno in giro in Italia inneggiando ad Hamas e minacciando i politici italiani sono il cancro dell’Italia”, ha dichiaratoil presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparr i.

“A forza di gridare al pericolo antidemocratico del governo Meloni, incitare alla rivolta sociale e alzare i toni tutti i giorni come se fossimo in una guerra civile, era più che prevedibile che accadesse: in piazza i violenti hanno preso seriamente le parole dei vari piddini e postgrillini e hanno invitato a sparare al Presidente del Consiglio. Solidarietà a Giorgia Meloni che non si farà certo intimidire”. È quanto ha dichiarato in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, in riferimento alla scritta 'Spara a Giorgia' fatta sulla vetrina di una banca in piazzale Lagosta a Milano da un gruppo di manifestanti oggi durante il corteo nazionale pro Palestina, che ha registrato anche scontri con la polizia e la distruzione di alcune telecamere di sicurezza. “Invito la sinistra a smetterla con questi toni prima che qualche estremista dei centri sociali o ProPal passi dalle parole ai fatti”,