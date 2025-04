4 di Sera, Furfaro: "Strategia di Trump fallimentare, ecco perché"

"La strategia dei dazi di Trump è stata fallimentare per molti ma non per tutti": Marco Furfaro del Pd lo ha detto in collegamento con la trasmissione 4 di Sera Weekend in onda su Rete 4.

Il dem, in particolare, ha voluto precisare: "La società gestita dal figlio di Trump è cresciuta del 20%". Poi ha detto che "un dato è inequivocabile: quando ci sono i dazi, i primi a rimetterci sono sempre i cittadini e le persone comuni, poi ci sono i lavoratori coinvolti nei settori dell'esportazione...".