Fdi smaschera la sinistra sul rating: "Il vostro tentativo è fallito"

S&P Global Ratings premia l’Italia, alzando da BBB a BBB+ il giudizio sul debito pubblico italiano. La società americana che realizza ricerche finanziarie e analisi su titoli azionari e obbligazioni motiva la scelta: “La promozione riflette il miglioramento dell’economia dell’Italia, in un contesto di crescenti venti contrari a livello globale, nonché i graduali progressi compiuti nella stabilizzazione delle finanze pubbliche”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato entusiasta: “Premiata la serietà dell’approccio del Governo italiano. Ora prudenza e responsabilità continueranno a essere la nostra linea di azione”.

Per l’Italia, in effetti, è una conferma, dopo che anche Fitch Ratings, la settimana scorsa, aveva riaffermato la tripla B con outlook positivo per il nostro Paese. Un risultato non scontato, dopo la tempesta mediatica ed economica che Donald Trump ha scatenato negli ultimi tempi sul commercio globale e che, ovviamente, ha inficiato anche sui conti pubblici dei vari Paesi coinvolti. Così Fratelli d’Italia celebra il risultato raggiunto, con un post su Facebook in cui c’è un’immagine divisa a metà: a sinistra Giuseppe Conte, Elly Schlein e Maurizio Landini, principali attori dell’opposizione e, a destra invece, Giorgia Meloni.