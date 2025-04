Paesi sicuri, FdI zittisce la sinistra: "La svolta tanto attesa è arrivata"

Tra i Paesi d’origine sicuri a livello europeo per il rimpatrio dei migranti ci sono anche la Tunisia, l’Egitto e il Bangladesh. È quanto emerge dalla bozza di proposta della Commissione europea sulla lista dei Paesi d’origine sicuri a livello Ue che andrà a modificare il regolamento sulle procedure d’asilo. Tra i sette Paesi designati, come ha riportato l'Agi, come sicuri figurano anche Colombia, India, Kosovo e Marocco.

E Sara Kelany deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito ha subito messo a fuoco la questione andando in pressing sulla sinistra che in questi mesi ha sbraitato: "Secondo una prima bozza visionata dai giornalisti ci sarebbero anche Egitto, Bangladesh e Tunisia tra i sette Paesi d’origine designati dalla Commissione europea come sicuri per il rimpatrio dei migranti, così come previsto dalla lista stilata dal governo italiano nei mesi scorsi e contestata dai tribunali. Sarebbe un vero e proprio cortocircuito per le sinistre e le toghe politicizzate impegnate in questi mesi a smantellare le politiche migratorie del governo facendosi scudo con il diritto europeo. Contesteranno anche la lista dell’Ue per non convalidare i trattenimenti dei migranti in Albania? Si dimostra ancora una volta la capacità del governo italiano di affrontare l’immigrazione irregolare e fa una pessima figura a chi per ragioni ideologiche continua in tutti i modi a ostacolare i meccanismi di rimpatrio di chi non ha diritto d’asilo nel territorio dell’Ue". E questa mattina sui profili social di FdI è arrivata una presa di posizione chiara: "Aveva ragione il Governo Meloni. Passa la linea dell’Esecutivo nel contrasto all’immigrazione clandestina. La svolta tanto attesa è arrivata".