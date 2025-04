Giorgia Meloni? La sinistra tifa Cina e boicotta il viaggio negli Usa del premier

Ah sì? Peccato che ora, a parti invertite, la sinistra sembri colta da una curiosa forma di amnesia . Poverini, non ricordano i loro stessi moniti, a lungo indirizzati agli altri. E così adesso, quando toccherebbe a loro dare il buon esempio e accompagnare con spirito repubblicano e attitudine non distruttiva il delicatissimo viaggio di Giorgia Meloni a Washington, i compagni stanno facendo esattamente il contrario. Di mattina, insultano Trump, tanto per metterlo di buon umore. Di pomeriggio, trasferiscono gli insulti contro il governo italiano, descrivendolo nella migliore delle ipotesi “ con il cappello in mano ” davanti al tycoon.

Per carità, da queste parti nessuno è così ingenuo da credere alle favole o ai buoni propositi della sinistra (le due cose tendono a coincidere). Però, per anni, in particolare nel lunghissimo periodo (2011-2022, con un solo anno di pausa gialloverde) in cui il Pd era al governo senza alcun mandato popolare, ci eravamo sentiti spiegare che, sulle grandi questioni di politica internazionale, o comunque su quelle in cui fosse in gioco un supremo interesse nazionale italiano, tutti dovessero sentirsi chiamati a collaborare e a fornire un contributo costruttivo.

Non solo. Per un verso continuano a infiammare e enfatizzare la questione dei dazi, e per altro verso insistono a non vedere che la vera partita strategica che interessa alla Casa Bianca è quella con Pechino. Morale. Sul primo fronte - per una ragione o per l’altra- Trump ha sospeso per 90 giorni ogni misura aggressiva verso l’Ue, e cioè ha chiaramente aperto la stagione dei negoziati, come questo giornale ha spiegato dall’inizio della vicenda. Si tratterebbe dunque a Roma come a Bruxelles - di assumere un atteggiamento dialogante, di non guardare l’interlocutore in cagnesco. E invece no: la sinistra spara ogni giorno a palle incatenate contro Washington, come se la Casa Bianca fosse la tana del nemico. E a Bruxelles si continua a parlare di un mitologico “bazooka”: e non si tratta davvero del modo migliore per impostare la conversazione sulle tariffe con il presidente Usa.

Quanto al secondo fronte, abbondano i finti tonti (quelli che vorrebbero farci credere di non aver capito la posta in gioco con Pechino) e gli spingitori di cavalli di Troia. E non c’è bisogno di arrivare a Madrid. Sia in Italia (tra politici, “analisti”, media) sia a Bruxelles, quello che Libero ha chiamato per primo il “partito cinese” è alacremente al lavoro. Con il doppio obiettivo di aiutare Pechino a portare avanti la sua offensiva politica, commerciale e di influenza culturale, e di rendere più lontane le due sponde dell’Atlantico, alimentando i legami tra Ue e Cina e allentando quelli con gli Usa. Inutile girarci intorno. Siamo in presenza di una nuova categoria: quella dei piromani-pompieri, gente capace di incendiare tutto o invece di usare l’estintore. Ecco, costoro alimentano il fuoco contro Trump (e sperano vivamente che l’incontro con Meloni ne risulti danneggiato), e contemporaneamente spengono qualunque principio di incendio nei rapporti con Pechino, prospettiva che anzi desiderano incoraggiare e incentivare.

Va detto con chiarezza. Chiunque si muova in questo modo danneggia l’interesse nazionale italiano e insieme la coesione occidentale. Da un lato, infatti, rischieremmo di collocarci in uno spazio geopolitico ambiguo, peraltro perdendo o compromettendo il principale compratore del nostro export. Dall’altro, contestualmente, mostreremmo a Pechino un inizio di disarticolazione dell’Occidente, e una disponibilità di alcune aree (Madrid è già in prima fila, ma anche a Bruxelles non si scherza) già pronte a inchinarsi al Dragone. Pessime scelte, assolutamente da contrastare.